Lateral do Santos, cearense Felipe Jonatan é tietado por torcedores na Arena Castelão

Lateral-esquerdo do Santos, o jovem Felipe Jonatan foi tietato por torcedores do Peixe e do Fortaleza após a vitória do Leão sobre o time santista, na última quinta-feira (28), na Arena Castelão, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cearense de 21 anos, o jovem foi revelado pelo Ceará e teve uma curta passagem pelas categorias de base do Tricolor do Pici. Após a derrota de sua equipe para o time de Rogério Ceni, na última quinta (28), o atleta recebeu o carinho de torcedores do Fortaleza e do Santos e tirou fotos com os presentes no local.

O lateral fez sua estreia no profissional do Vovô na Série A do ano passado, quando substituiu João Lucas na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã.

Felipe Jonatan foi vendido ao Santos em março deste ano pelo valor de R$ 6 milhões. No Vovô, foram 24 jogos e um gol. Com a camisa do Peixe, o lateral disputou 31 partidas e balançou as redes duas vezes.