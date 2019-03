Santos encerra novela, paga multa de Felipe Jonatan ao Ceará e anuncia lateral-esquerdo

Após quase duas semanas, o Santos pagou a multa rescisória de R$ 6 milhões ao Ceará por Felipe Jonatan. A confirmação veio do presidente do Vovô, Robinson de Castro, na manhã desta sexta-feira (1). No começo da tarde, o clube da Vila Belmiro anunciou a contratação do jogador nas redes sociais.

O Ceará esperava o pagamento do jogador desde a sexta (22) passada e chegou a notificar o Santos, na última segunda (25), pelo retorno do jogador, o que não ocorreu.

O Peixe terá que correr para registrar o jogador. Nesta sexta (1) termina o prazo para a inscrições de jogadores para a fase de grupos do Campeonato Paulista – ainda restam quatro jogos e o time está em situação confortável na tabela.

Além de Felipe Jonatan, o Santos também tem negociações com outro lateral-esquerdo, Jorge, do Monaco. As conversas andam devagar por causa de uma mudança na direção do clube europeu, mas há otimismo na Vila Belmiro de que o jogador, ex-Flamengo, assinará por empréstimo até o final do ano.

Felipe Jonatan chega ao clube paulista para ocupar uma posição que tem sido problemática neste início de temporada. O técnico Jorge Sampaoli tem usado o atacante Copete improvisado na lateral esquerda.

Nas redes sociais, o clube paulista fez uma brincadeira: uma imagem que mostra o meia Felipe Anderson e o lateral-direito Jonathan, ambos com passagem pelo Santos.

Pouco conhecido no futebol paulista, Felipe Jonatan é visto pelo Peixe como jogador com grande potencial. Cobiçado por clubes europeus no final da temporada 2018, o lateral também atraiu olhares da Seleção Brasileira sub-20 e foi observado por Cléber Xavier, auxiliar de Tite, após boas atuações no Ceará.

De acordo com o site Footstats, em apenas 14 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele se tornou o quarto maior cruzador do Vovô e o quinto atleta com mais desarmes na equipe. Mesmo com menos partidas que os demais jogadores do elenco, ele ganhou seu espaço por apoiar no ataque e defender bem quando o time não tem a bola.

Um dos principais responsáveis pela carreira de Felipe Jonatan decolar é o técnico Lisca. Praticamente um "xodó" do treinador, o atleta não tinha sequência no Ceará até que técnico foi contratado e apostou suas fichas nele.

Outro número interessante do atleta no Brasileirão de 2018 é o de dribles. Em 11 tentativas, o lateral teve 11 acertos e não perdeu a bola nenhuma vez.

Apesar das boas estatísticas, Felipe só marcou um gol na carreira até aqui. No início do mês, quando o Ceará estreou na Copa do Brasil, Felipe Jonatan balançou a rede e garantiu a classificação da equipe diante do Caruaru/PE, no empate por 1 a 1.