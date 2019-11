Fortaleza vence Santos na Arena Castelão e encaminha vaga na Sul-Americana

O Fortaleza está próximo de garantir a permanência na Série A e uma vaga na Sul-Americana de 2020. Atuando contra o vice-líder Santos nesta quinta-feira (28), o Leão quebtrou um tabu e venceu o rival pela primeira vez na história com o placar de 2 a 1. Os gols tricolores foram de Edinho e Osvaldo - Sanchéz descontou e ainda perdeu um pênalti no fim.

O resultado da 35ª rodada faz o Tricolor chegar ao 4º jogo de invencibilidade e subir para 10ª posição, com 46 pontos - a pontuação média para escapar do Z-4 é de 45. A próxima partida da equipe é diante do Goiás, domingo (1º), às 16 horas, no Serra Dourada.

Já o Santos interrompe uma sequência de sete partidas sem derrota com o técnico Sampaoli. Garantido na fase de grupos da Libertadores junto de Flamengo e Palmeiras, o clube fica em 2º, com 68 pontos, e pode ser ultrapassado pelo time alviverde. No mesmo dia do Leão, o Peixe entra em campo diante da Chapecoense às 19 horas na Vila Belmiro.

Primeiro tempo

Time assegurou permanência na Série A do Brasileiro Foto: Thiago Gadelha / SVM

Nada de estudo ou paciência. A partida entre Fortaleza e Santos começou com muita intensidade e as duas equipes buscando o gol a todo instante. A tônica foi o 1º minuto, quando o goleiro Felipe Alves recebeu um passe na grande área. Pressionado, perdeu a bola para Sasha, mas se recuperou em seguindo e ainda assistiu Sanchéz finalizar para fora.

As linhas altas deixavam espaços para o Leão explorar, principalmente pelas laterais. Assim, Edinho e Osvaldo ganharam terreno e conseguiram fazer o Peixe ser faltoso na etapa inicial: quatro amarelos, enquanto o time tricolor recebeu apenas um.

No entanto, os nomes da partida atendiam por Felipe Alves e Éverson. No lado leonino, o arqueiro salvou os donos da casa em duas oportunidades. Aos 10, em chute de Sanchéz, e aos 43, quando operou dois milagres seguidos em cabeçada de Luan Peres e depois chute de Sasha. Já o goleiro ex-Ceará impediu um gol de Romarinho, com defesaça aos 23.

Números (FEC e SAN)

Posse: 43% x 57%

Finalizações: 5 x 7

Escanteios: 5 x 6

Passes: 160 x 205

Segundo tempo

O jogo foi nervoso e registrou 10 cartões amarelos e três vermelhos Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza voltou do intervalo com mais intensidade. Buscando assumir o protagonismo, o Leão construiu a vitória logo aos 3, em cobrança de falta. Edinho pegou pouca distância e chutou no ângulo esquerdo de Everson, sem chances para o goleiro: 1 a 0.

O tento desestabilizou o Santos, que pecou pela velocidade e passou a errar muitos passes. O juiz Diego Pombo (BA) até marcou um pênalti para o Peixe, mas voltou na decisão devido impedimento de Sánchez no lance.

A vantação tricolor foi ampliada aos 18. Osvaldo aproveitou rebote dentro da área e finalizou firme para chegar ao 5º gol no Brasileirão. O Santos então se lançou ao ataque e conseguiu diminuir com Sanchéz, que aproveitou lançamento de Pituca para cabecar no fundo das redes, aos 23. No final do jogo, o Fortaleza ainda teve chance de definir o placar em contra-ataque desperdiçado por Osvaldo. Aos 40, Sanchéz cobrou pênalti na trave para a festa tricolor ser completa na Arena Castelão.

Números (FEC e SAN)

Posse: 23% x 73%

Finalizações: 6 x 7

Escanteios: 0 x 2

Passes: 83 x 213

Ficha Técnica

Fortaleza 2x1 Santos

Competição: Série A do Brasileiro

Data: 28/11/2019

Horário: 20h

Local: Castelão

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Edinho - 04´/2º T (1-0); Osvaldo - 18´/2º T (2-0) e Sanchéz - 23´/2º T (2-1)

Cartões amarelo: Felipe (F) e Juninho (F); Derlis González (S), Sasha (S), Luan Peres (S), Evandro (S), Lucas Veríssimo (S), Soteldo (S), Jean Mota (S) e Pará (S).

Cartões vermelho: Charles Hembert (F), Pará (S) e Soteldo (S).

Fortaleza: Felipe Alves; Bruno Melo, Paulão, Quintero e Gabriel Dias; Felipe (Araruna) e Juninho; Osvaldo (Kieza), Edinho (Tinga), Romarinho e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Santos: Everson; L. Felipe (Jean Mota), Luan Peres (Evandro), Lucas Veríssimo e Pará; Alisson, Diego Pituca (Felipe Jonatan), Sánchez, Evandro e Soteldo; Derlis González e Sasha. Técnico: Sampaoli.