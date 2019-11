Joia do Flamengo é destaque na base do Ceará e pode fechar com o clube para 2020

Um craque do Ninho do Urubu fazendo sucesso em Porangabuçu. Rafael Carvalheira foi emprestado ao Ceará em busca de espaço. Aos 20 anos, deixou o Flamengo para conseguir atuar e assim tem feito com a camisa alvinegra: são 26 partidas, 11 gols e seis assistências.

O desempenho chamou atenção e já despertou o interesse da diretoria alvinegra na busca por uma continuidade do trabalho. A possibilidade existe porque o vínculo com o clube cearense é encerrado em dezembro, mesmo período em que o contrato com o rubro-negro acaba.

Caso não haja uma renovação, a negociação sairia sem custos para o Vovô. Segundo os agentes do jogador, apesar de times de Portugal monitorarem a situação, a prioridade é ficar no Ceará pela grande fase, além da família estar bem alojada no Estado e gostar da estrutura do clube.

Em contato com o Diário do Nordeste, o presidente Robinson de Castro admitiu a possibilidade de acordo após o encerramento das competições das categorias de base. “Vamos avaliar todos após Copa do Nordeste Sub-20”, explicou o dirigente.

O Ceará lidera o grupo F do torneio, em um grupo que conta com Marília-MA, River-PI e Fortaleza - o próximo jogo é um Clássico-Rei, sábado (16), às 17h15, no estádio Presidente Vargas (PV). O jogador também foi campeão do Cearense Sub-20 e atuou pela Taça Fares Lopes. Um trunfo do clube na contratação é a possibilidade de utilizá-lo no plantel principal da próxima temporada.