Jogos do Fortaleza contra Chape e Flamengo sofrem alterações

As partidas do Fortaleza contra a Chapecoense, no dia 9 de outubro, e Flamengo, 16 de outubro, sofreram mudanças nos horários. O jogo contra o time de Condá teria início às 19h15 e passou para às 20h30. Já contra o atual líder da Série A Brasileirão, saiu das 19h15 e será às 20h. Jogos seguem mantidos na Arena Castelão. A informação foi divulgada pela Diretoria de Competições da CBF, nesta sexta-feira (13).

O Tricolor do Pici enfrentou as duas equipes no primeiro turno da disputa. Venceu a Chape de virada por 3 a 1, em Chapecó-SC, pela 5ª rodada, com gols marcados por Marcinho (2) e Osvaldo. Em confronto com o rubro-negro, no Maracanã, na 7ª rodada, os donos da casa venceram por 2 a 0. Gabigol marcou os dois tentos.

As alterações aconteceram a pedido do tricolor, clube mandande dos duelos, em acordo com a emissora dona dos direitos de transmissão das partidas.

Neste domingo (15), o Fortaleza encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.