Fortaleza vence a Chapecoense de virada com estrela de Marcinho

O Fortaleza venceu a Chapecoense por 3 a 1 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Condá neste domingo (19). Com dois gols de Marcinho e um de Osvaldo, o Leão do Pici virou na segunda etapa no primeiro jogo da história entre as duas equipes. O resultado tranquiliza a torcida tricolor, que estava há quatro partidas sem vencer.

O jogo

O terço inicial foi pouco movimentado, com as equipes se estudando e com dificuldade para acertar os passes e entrar na defesa do adversário.

A Chapecoense atacou mais pela esquerda, com Bruno Pacheco e Rildo, autor do gol, aos 12 minutos, puxando o time para pressionar a saída de bola do Leão do Pici. Em um 4-2-3-1, a formação de Ney Franco deu consistência defensiva e jogadores próximos para troca de passes e associações durante a fase ofensiva.

Já o Fortaleza teve problemas na criação, com o volante Felipe, em frente à zaga, pressionado constantemente pelos meias adversários, e Juninho voltando para ajudar, mas sem sucesso. Marcinho pela esquerda foi a principal válvula de escape, com Edinho pouco efetivo pela direita na primeita etapa. Rogério Ceni organizou sua equipe num 4-4-2 na fase defensiva e um 4-2-4 na ofensiva, mas com dificuldades em segurar os contra-ataques pelo grande espaço deixado no centro de campo. Aos 37 minutos veio o empate: Wellington Paulista cruzou da direita e Marcinho apareceu na área para marcar.

Ao todo, foram 394 passes do Tricolor de Aço, acertando 78%, e 420 da Chape, acertando 83%. A posse de bola foi bem disputada, com 48% para o visitante e 52% para o time de casa, que finalizou 19 vezes contra 12 do Leão do Pici.

Marcinho foi a estrela da partida Foto: Matheus Sebenello

A segunda etapa trouxe mais emoção à torcida tricolor. Marcinho aos 17 minutos fez belo gol de cobertura, e dois minutos depois realizou grande jogada pelo meio, tocando para Osvaldo, recém ingresso, marcar o terceiro. Os gols deram confiança ao Tricolor, segurando os avanços da Chape e administrando bem a vantagem. No fim, o time de Ney Franco procurou achar espaços, mas sem sucesso.

O Leão levou os três pontos para casa, tranquilizando o torcedor depois de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, sobe para 13º lugar com seis pontos, enquanto a Chapecoense caiu para 15º com quatro pontos.

O próximo adversário do Fortaleza será o Botafogo-PB pela final da Copa do Nordeste, na quinta-feira (23), na Arena Castelão. No domingo (26), recebe o Vasco, também em casa, pelo Brasileirão.