João Paulo tem tempo de contrato reduzido com o Ceará

Após voltar de empréstimo do Figueirense antes mesmo de assinar contrato por uma lesão sofrida durante um treinamento, João Paulo teve o tempo de contrato reduzido com o Ceará. Atacante chegou ao clube no início do ano como aposta, a pedido de Lisca, então técnico do clube, e fez apenas um gol em 13 partidas disputadas.

Em coletiva nesta quinta (4), o presidente Robinson de Castro afirmou que o clube vai averiguar se o atleta se lesionou na equipe catarinense ou se já foi com a possível contusão. O antigo contrato de João Paulo, que ia até o meio de 2020, agora vai até 31 de dezembro deste ano.

João Paulo foi formado nas categorias de base do São Paulo e teve passagens por equipes como Bahia e Criciúma, onde trabalhou ao lado de Lisca.

Sem ter chegado a assinar contrato com o Figueirense, a última partida disputada pelo atleta foi no dia 14 de abril quando o Vovô acabou sendo derrotado por 2 a 0 para o Fortaleza no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, na Arena Castelão.