Atacante João Paulo retorna ao Ceará após lesão no Figueirense

O atacante João Paulo está de volta ao Ceará. O jogador havia sido emprestado ao Figueirense, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, mas ao se lesionar em treino no clube catarinense, os clubes optaram pelo retorno ele.

Após dividida de bola, em treino pelo Figueirense, atleta se queixou de dor na perna direita. Como a transferência não havia sido totalmente concretizada, clubes optaram pelo retorno do atleta. O Departamento Médico do alvinegro vai reavaliar o atacante.

Formado nas categorias de base do São Paulo, João Paulo atuou também pelo Bahia, Criciúma e chegou ao Ceará no início do ano. Com a camisa do Vovô neste ano fez 14 jogos e marcou um gol. A última partida dele foi no clássico com o Fortaleza, no dia 14 de abril, pelo estadual.