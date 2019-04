Já classificado, Fortaleza vence o ABC no Castelão

O Fortaleza entrou em campo na Arena Castelão, neste sábado (30), com vaga garantida nas quartas de final da Copa do Nordeste. O Leão enfrentou o ABC-RN, que mandou a campo um time misto e com poucas chances de classificação. A equipe comandada por Ceni venceu por 1 a 0. Edinho balançou as redes para o Leão. O Fortaleza enfrenta o Vitória nas quartas de final.

O jogo

O ABC iniciou bem a partida, partindo para o ataque. Mas o ímpeto ofensivo não durou muito tempo. Logo estava todo no seu campo defensivo, esperando pelo Fortaleza, que pouco criou. Depois de um primeiro tempo abaixo da média para ambas as equipes, Fortaleza e ABC voltaram para o segundo tempo mais ligados. Embora já classificada, a equipe cearense buscou controlar a partida a partir do meio campo, abusando de jogadas pelas pontas com Edinho e Marcinho, depois com Osvaldo, que entrou muito bem. O gol veio através de boa armação pela direita e oportunismo do ataque tricolor. A proximidade dos atacantes contribuiu para aproveitar o rebote do goleiro Saulo, e Edinho marcou pelo Leão.

Classificação

O ABC, com time misto, se despede da competição regional, curiosamente, com o mesmo número de pontos do vice líder do Grupo A, o Santa Cruz, dono de 12 pontos. A diferença na pontuação entre os primeiros colocados dos dois grupos é enorme. No Grupo B, Ceará e Botafogo-PB, líder e vice líder, terminaram com 18 pontos, cinco a mais que o Fortaleza, líder do A.

Lanterna do Grupo B com oito pontos, o Confiança ficaria em quarto no Grupo A, pois teria um a mais que o Vitória, primeiro classificado, com sete pontos.

Comentários

Na saída de campo, o atacante Osvaldo contou sobre o fim da primeira fase e as expectativas para a próxima. "A primeira colocação vai nos dar uma vantagem boa. Fortaleza vem forte nas competições que enfrenta".

O capitão Marcelo Boeck também saiu satisfeito de campo. "Criamos inúmeras oportunidades. Quando saímos à frente em casa, é difícil perdermos. Nós trabalhamos pra chegar o mais longe possível".