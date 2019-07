Halep derrota Serena Williams e é campeã em Wimbledon

A tenista romena Simona Halep, ex-número 1 do mundo, conquistou neste sábado (13) seu primeiro título em Wimbledon ao derrotar sobre a grama do Grand Slam britânico a lenda americana Serena Williams.

Sétima cabeça de chave do torneio, Halep, que jogou de maneira muito agressiva e eficiente, precisou de apenas 55 minutos para derrotar Serena, sete vezes campeã do torneio britânico, em dois sets, com parciais de 6-2, 6-2.

Halep, de 27 anos, venceu assim o segundo Grand Slam da carreira, após o título em Roland Garros no ano passado.

Já Serena, que não encontrou soluções para lidar com a precisão de Halep do fundo da quadra, viu escapar mais uma oportunidade de conquistar seu 24ª título de Grand Slam na carreira e igualar o recorde absoluto da tenista australiana Margaret Court.

Halep "realmente jogou uma partida incrível. Quando uma tenista joga neste nível, você só pode tirar o chapéu e fazer reverência", elogiou Serena após a partida.

"Sem dúvida foi a melhor partida que já joguei", reconheceu por sua vez Halep, visivelmente emocionada após conquistar o título de maior prestígio do tênis. "Trabalhei muito para que este momento chegasse", continuou a romena.