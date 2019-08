Guarany e Caucaia estreiam com vitória sobre Fortaleza e Atlético/CE na Fares Lopes

A Taça Fares Lopes 2019 começou neste domingo (18) com vitória do Caucaia em cima do Atlético Cearense por 2 a 0, no Raimundo de Oliveira, com gol de Lincoln e Ciel marcando para o time da região metropolitana. No Junco, o Guarany de Sobral venceu o Fortaleza por 1 a 0 com gol de David.

Após a derrota, o técnico do Atlético/CE comentou sobre o desempenho do time e as expectativas para o resto da competição.

O atual campeão Ferroviário fará sua estreia somente na segunda rodada, contra o Leão do Pici, às 15h30 da quarta-feira (28), no Presidente Vargas. O Clássico-Rei ocorre em setembro, na 5ª rodada, com dia e local indefinidos.

No total, 9 times irão disputar o título da 10ª edição da competição. O vencedor terá a terceira e última vaga do futebol cearense na Copa do Brasil de 2020. Caso Ceará ou Fortaleza vençam, a vaga vai para o vice campeão, pois os dois clubes da elite nacional já tem participação garantida na competição. Caso os ambos cheguem à final, o terceiro lugar conquista a vaga.