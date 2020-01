Guarany é campeão da 1ª fase do Cearense e garante vaga na Copa do Brasil; Floresta é rebaixado

O Guarany de Sobral é o campeão da 1ª fase do Campeonato Cearense 2020. O empate em 1 a 1 com o Floresta no estádio Raimundão, em Caucaia, garantiu a liderança para o Guarasol por um ponto de vantagem sobre o Barbalha, que perdeu por 1 a 0 para o Ferroviário no Elzir Cabral. Já o Verdão da Vila Manoel Sátiro, com 6 pontos, cai para a Série B do estadual.

Os resultados garantem o Bugre na Copa do Brasil de 2021, maior objetivo de quem disputava esta fase inicial. Além da liderança, o Guarany também tem o artilheiro do Campeonato: o atacante Ciel, com 6 gols até o momento.

Na Barra do Ceará, Barbalha e Ferroviário protagonizaram jogo morno, com poucas chances de gol. O destaque do confronto foi o goleiro Serjão, do Tricolor do Cariri, que fez boas defesas.

O Tubarão da Barra recebeu a Raposa no Elzir Cabral, pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense Foto: Xandy Rodrigues/Ferroviário

Dessa forma, a tabela do Campeonato Cearense termina com os seguintes classificados à 2ª fase:

1º: Guarany (15 pontos)

2º: Barbalha (14 pontos)

3º: Ferroviário (12 pontos)

4º: Atlético (8 pontos)

5º: Caucaia (8 pontos)

6º: Pacajus (7 pontos)

Floresta (7º, 6 pontos) e Horizonte (8º, 2 pontos) descem para a 2ª divisão estadual.