Goiás bate CSA com gol de Michael e se torna o melhor time do returno

O Goiás bateu o CSA por 1 a 0 na tarde deste sábado (12) no Serra Dourada, em Goiânia. Em tarde inspirada, Michael marcou o gol que deu os três pontos para a equipe de Ney Franco. O resultado manteve a boa fase do Goiás desde a chegada do treinador.



Com a vitória, o clube goiano chegou à quinta vitória no segundo turno do Campeonato Brasileiro e tornou-se a melhor equipe do returno. Somente o Flamengo pode passar a equipe goiana em soma de pontos desde a vigésima rodada. O Goiás chega à nona colocação do Brasileirão, ultrapassando o Athletico Paranaense, que joga neste domingo (13). Já o CSA permanece próxima á zona da degola com a derrota e torce para um tropeço do Ceará para não voltar à zona de rebaixamento.



Agora, Goiás e CSA voltam a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (16), e os dois jogam em casa. O Goiás recebe o Corinthians no Serra Dourada, enquanto o CSA enfrenta o Atlético Mineiro em Alagoas.



O atacante Michel, que é uma das sensações do Goiás na temporada, foi o jogador mais agudo da equipe na partida. Desde o início do jogo, buscou o drible e o gol a todo instante. Bagunçou a defesa do CSA, teve ótimas chances e foi premiado com o gol que deu a vitória para o time goiano.



Já o CSA criou pouquíssimas chances nesta tarde em Goiânia. As melhores vieram de bolas paradas ou chutes de fora da área. Isso deixou claro a dificuldade da equipe de Alagoas em criar oportunidades de gol.



Jogando em casa, o Goiás iniciou a partida cauteloso, mas logo colocou a bola no chão e controlou o jogo. Apesar de ter melhores lances, a equipe esmeraldina quase não conseguiu encontrar o caminho do gol na primeira etapa e mudou o placar apenas no finalzinho. Teve um bom volume de jogo, com muitas chances em bolas paradas e com Michael, que abriu o placar para a equipe de casa.



Na segunda etapa, o Goiás se aproveitou da vantagem e se propôs a defender, explorando mais os contra-ataques. Os esmeraldinos também ensaiaram uma maior pressão na saída de bola do adversário, mas o forte calor em Goiânia deixou a tarefa um pouco mais difícil. Apesar de ser a proposta da equipe de Ney Franco, o Goiás pouco conseguiu criar quando saiu em velocidade nos primeiros minutos do segundo tempo. No fim do jogo, a equipe goiana apenas controlou a partida, para garantir mais uma vitória no segundo turno.



O CSA, por outro lado, conseguiu cumprir bem o papel de se defender durante quase todo o primeiro tempo. Limitado a tentar não sofrer gols, a equipe de Alagoas pouco apareceu no ataque. Quando apareceu, foi pouco perigosa. Acabou levando um gol no final do primeiro tempo, o que obrigou a equipe a mudar de postura na segunda etapa.



o time de Alagoas iniciou o segundo tempo buscando mais o jogo. Com mais posse de bola, esbarrou na pouca criatividade do seu sistema ofensivo. Com poucas chances criadas com a bola rolando, restou a bola parada para os alagoanos. Foi assim que a equipe foi mais perigosa e quase chegou ao gol de empate, com duas bolas cruzadas depois de uma falta e um escanteio no início da segunda etapa. Apesar do esforço, a equipe de Argel Fucks não conseguiu empatar a partida.

O jogo



O jogo iniciou com pouca velocidade para ambos os lados. O Goiás, embora tentasse jogar com a bola no chão, esbarrou nas linhas muito bem fechadas da equipe de Alagoas. O CSA, por sua vez, abusou nas bolas longas nos primeiros minutos de jogo, levando pouco perigo à meta de Tadeu.



As melhores chances do Goiás no primeiro tempo vieram dos pés de Michael, que teve duas boas chances de abrir o placar e fez muita fumaça pela ponta esquerda. Tanto tentou que foi ele quem abriu o placar para o Goiás. Michael recebeu a bola na entrada da área e, contando com a ajuda do goleiro Jordi, que saiu mal, só completou para o gol.



No segundo tempo, o CSA acordou para o jogo e saiu para buscar o empate. Parou por duas vezes em excelentes defesas de Tadeu, mas mostrou que poderia chegar ao primeiro gol do jogo.



Passada a pressão inicial dos alagoanos, a partida ficou morna. Com muitas faltas, as chances do jogo vieram de bolas paradas e cruzamentos excessivos para a área dos dois times. O Goiás segurou até o fim e saiu com os três pontos.



A torcida do Goiás compareceu ao Serra Dourada e fez barulho. Muito participativa, jogou junto com o time durante toda a partida. Em ótima fase, o atacante Michael foi o mais prestigiado pela torcida do Goiás durante todo o jogo. No fim da partida, os esmeraldinos cantaram em alto e bom som pedindo o jogador na seleção. Se não a principal, aos 22 anos, Michael teria idade para, quem sabe, integrar a seleção olímpica.