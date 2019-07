Fortaleza zomba do VAR e lança promoção para sócio-torcedor: "Manda voltar"

O Fortaleza prorrogou o feirão de sócio-torcedores após o empate contra o Atlético/MG em 2 a 2 no domingo (21), pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro. Inspirado na defesa de pênalti do goleiro Felipe Alves, que pegou duas cobranças consecutivas, o clube lançou a promoção "Manda voltar" até o próximo sábado (27), oferecendo descontos nos planos Leão Fiel, Leão de Aço e Leão do Pici - válido em qualquer loja oficial da equipe.

Inicialmente, a ação era oferecida apenas no Shopping Iguatemi. No jogo, a árbitra Edina Batista marcou penalidade em falta do zagueiro Roger Carvalho com o atacante Alerrandro. O próprio jogador do Atlético/MG chutou para defesa de Felipe Alves. O VAR pediu que o pênalti fosse batido mais uma vez alegando que o arqueiro se adiantou. Dessa vez, Luan foi para bola e o goleiro tricolor pegou novamente.

No Brasileirão, Felipe Alves acumula 23 defesas difíceis em 10 partidas - 4º colocado no ranking de goleiros da competição. O atleta de 31 anos foi contratado junto ao Athletico/PR no início do ano e tem contrato até dezembro de 2019.

Confira detalhes da promoção

- Plano Leão Fiel: Os 500 primeiros sócios ganham 40% de desconto na anuidade. Do 501 em diante, o desconto será de 30%*.

- Plano Leão de Aço: Todos que fizerem sua adesão/renovação ao plano ganham a camisa Xodó 2018 (disponibilidade de acordo com a grade)**.

- Plano Leão do Pici: Ao realizar adesão/renovação o torcedor ganha uma Tradição 2019 (disponibilidade de acordo com a grade)**.

*Desconto só será aplicado no plano pago à vista ou em 12x no cartão. Boleto e recorrente não terá direito.

**Torcedor que optar pelo pagamento no débito recorrente ou crédito, recebe sua camisa após quitação do plano.