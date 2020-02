Fortaleza vence o Santa Cruz por 3 a 0 e chega embalado para jogo da Sul-Americana

O Fortaleza bateu o Santa Cruz por 3 a 0 neste sábado (8), na Arena Castelão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Os gols foram marcados por David (30'1ºT) e por Wellington Paulista (44'1ºT; 30'2ºT), os dois últimos de pênalti. O resultado deixa o Leão na liderança do Grupo A do campeonato. O próximo compromisso do time de Rogério Ceni é contra o Independiente, na quinta-feira (13), em sua estreia pela Copa Sul-Americana.

O jogo

Rogério Ceni não poupou suas peças principais antes do desafio pela "Sula". Com um time praticante titular, o Leão teve muitas dificuldades diante da defesa de 3 zagueiros bem postada do Santa.

O 3-5-2 montado pelo técnico Itamar Schulle dava vantagem numérica ao Santa na zaga diante dos 2 atacantes do Fortaleza, no caso, David e Wellington Paulista. O camisa 17 foi a contratação mais cara da história do futebol cearense e estreou no jogo passado do Cearense, contra o Atlético/CE, entrando muito na 2ª etapa.

Na estreia no Nordestão, o atacante mostrou mais adaptado ao sistema de Ceni. Junto de Romarinho, variava a função de 2º homem avançado atrás de W. Paulista no 4-4-2 enquanto abria pela direita para explorar o lado esquerdo, o mais fraco da defesa do time pernambucano. O novo reforço caía também pela direita, flutuando por todo o setor ofensivo adversário para confundir a marcação e abrir espaços pelo centro.

Aos 30 minutos, a boa atuação de David foi premiada. O camisa 17 recebeu ótimo passe de Romarinho por trás da brecha que a defesa do Santa deixou, driblando o goleiro Maycon e tocando para o fundo das redes. 1º gol do atacante com a camisa tricolor.

David foi um dos destaques do time cearense, marcando seu 1º gol com a camisa tricolor Foto: Thiago Gadelha

O tento desestabilizou o Santa, que recuou as linhas, perdendo a pressão que os atacantes Pipico e Patrick Nonato impunham sobre a saída de bola do Tricolor cearense.

O Leão teve mais tranquilidade para trabalhar a bola, avançando os laterais, como no lance do 2º gol. Carlinhos, pela esquerda, cruzou para a área e o zagueiro William Alves interceptou o lançamento ao tocar com a mão esquerda na bola. Pênalti para o Fortaleza.

Na cobrança, W. Paulista ampliou o placar com calma aos 44 minutos, deslocando o goleiro Maycon. 2 a 0 para a equipe do Pici.

No 2º tempo, o Leão baixou a intensidade, administrando o resultado, enquanto Santa tinha poucos recursos técnicos para buscar o empate. Aos 30 minutos, após bom passe do argentino Mariano Vázquez, que entrou bem na etapa final, o lateral Carlinhos foi derrubado na área por Júnior. Outro pênalti para o Fortaleza. W. Paulista na cobrança e, mais uma vez, o goleiro Maycon caiu para o canto direito, com a bola passando pela esquerda. 3 a 0 no Castelão. Restou ao time cearense controlar a posse e esperar pelo apito derradeiro.

O resultado deixa o Leão em 1º no Grupo A da competição, dando confiança ao grupo antes do tão aguardado desafio na Argentina, contra o Independiente.

Na próxima rodada do Nordestão, o Fortaleza visita o Imperatriz, às 20h do dia 17/02 (segunda-feira), no estádio Frei Epifânio, pela 4ª rodada.