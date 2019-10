Fortaleza solicita ao STJD anulação da partida contra o Flamengo

O Fortaleza protocolou, na tarde desta sexta-feira (18), ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com pedido de impugnação da partida contra o Flamengo, realizada na última quarta-feira (16), no Castelão, e que terminou com vitória do Rubro-Negro por 2 a 1.

A possibilidade já estava sendo estudada pela diretoria leonina nos últimos dias e o Departamento Jurídico preparou a ação baseando-se em argumentos que o Tricolor entende ter sido prejudicado.

A alegação é que houve erro de direito da arbitragem comandada pelo paranaense Paulo Roberto Alves Júnior no lance que originou o segundo gol do Flamengo, já que havia duas bolas em campo na jogada que terminou com gol de Reinier, de cabeça.

Após a partida, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista criticando o desempenho da arbitragem.

"A gente vem vendo o Fortaleza ser roubado jogo após jogo. O árbitro, quando conduz o jogo, a gente percebe. O lateral João Lucas era para ter sido expulso porque fez falta clara em Osvaldo. O escanteio do primeiro gol não existiu, Vitinho chutou em ninguém. O VAR chamou pênalti duvidoso, e o segundo gol deles foi com duas bolas em campo e ainda foram jogadas pela torcida. O torcedor foi lesado, vestiário revoltado. O VAR é uma decepção, vê coisas que não existem", disse o mandatário.

