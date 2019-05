Fortaleza perde para São Paulo por 1 a 0 em jogo de homenagens a Ceni

Fortaleza e São Paulo se enfrentaram neste domingo (12) no Castelão. Melhor para o Tricolor Paulista, que, com gol do meia Hernanes, levou três pontos para casa.

O jogo

O primeiro tempo começou com os dois times se estudando, mas logo o Fortaleza tomou controle da partida. Já no início, Marcinho perdeu a melhor chance da etapa inicial. Romarinho lançou para o camisa 17 do Fortaleza, que tentou colocar no canto, mas tirou muito de Volpi.

O São Paulo, por sua vez, não foi feliz. Com meio-campo pouco criativo e pontas bem marcados, a equipe paulista não conseguiu jogar.

O segundo tempo foi diferente. Cuca lançou Hernanes na partida e ele fez grande diferença. O São Paulo começou a ganhar as disputas no meio-campo e ter mais volume de jogo.

Aos 31 minutos, o São Paulo abriu o placar. Hernanes entrou livre pela direita e chutou cruzado, sem chances para Felipe Alves.

Hernanes abriu o placar para o São Paulo aos 31 minutos do segundo tempo. Foto: Kid Junior

O Leão sentiu o golpe e não conseguiu mais jogar. Após o gol, o cansaço acusou e o Fortaleza não criou chances. No fim, 1x0 para o São Paulo no placar.

Próximos jogos

O Fortaleza encara, na próxima quinta-feira (16), às 21h30, o Athletico/PR, pelo jogo de ida na Copa do Brasil, no Castelão. Já o São Paulo só joga no domingo (19), às 11h, contra o Bahia, no Estádio do Morumbi.

Confira fotos

Homenagem aconteceu quando os times estavam perfilados para o hino nacional Foto: Gustavo Simão / Fortaleza

Ceni apareceu em 3D com os jogadores do Fortaleza ao fundo Foto: Lucas Catrib

Em menor número, torcedores do São Paulo homenagearam Ceni reafirmando que o ídolo é o maior do clube Foto: Vinicius Palheta

Mosaico da torcida do Fortaleza apareceu com a frase "Gratidão Ceni" Vinicius Palheta

