Juninho lamenta derrota para o São Paulo, mas elogia atuação do Fortaleza: "caminho certo"

O Fortaleza perdeu para o São Paulo por 1 a 0, neste domingo (12), e interrompeu uma sequência de 12 jogos de invencibilidade na Arena Castelão. Titular na partida, o volante Juninho elogiou a apresentação do Leão, mas ressaltou que os resultados na Série A do Brasileiro são construídos por detalhes.

"São equipes muito qualificadas na Série A. Se a gente desliga, acaba tomando o gol. Agora é manter a tranquilidade. Tenho certeza que estamos no caminho certo e as vitórias irão voltar o mais rápido possível", analisou.

A derrota é a terceira do tricolor cearense na competição, onde ocupa a 16ª posição na tabela, com três pontos obtidos no triunfo sobre o Athletico/PR. Dentro de campo, o Fortaleza até apresentou mais finalizações - 12 contra 8 -, só que desperdiçou muitas chances e levou o gol de Hernanes após o zagueiro Roger Carvalho escorregar no lance. Juninho lamentou os erros no arremate e parabenizou a torcida, que fez homenagens a Rogério Ceni.

Recém-chegado ao Fortaleza após passagem pelo Ceará, Juninho foi titular no meio-campo ao lado de Felipe Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

"Quando a gente perde é difícil apontar (o culpado). Demos mole na segunda bola, um detalhe que faz toda a diferença no jogo. Tivemos chances, mas não conseguimos fazer o gol. Buscamos o resultado todo o momento, não queríamos esse resultado diante do nosso torcedor, que fez a parte dele na arquibancada", lamentou.

Na próxima quinta-feira (16), o Fortaleza enfrenta o Athletico/PR pela Copa do Brasil, na Arena Castelão, às 21h30. Já no Brasileirão, o time joga contra a Chapecoense domingo (19), às 16h, na Arena Condá.