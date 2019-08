Fortaleza divulga boletim médico; confira situação dos jogadores

O Fortaleza divulgou boletim médico nesta quinta-feira (22) com detalhes da lesão do zagueiro Roger Carvalho, que está fora da temporada. Além do defensor, o técnico Zé Ricardo não vai contar com três peças do elenco na partida contra o Santos, realizada no domingo (25), às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro. Confira tempo de recuperação dos jogadores:

Éderson e Diego Tavares: ambos tiveram lesão no ligamento do joelho e passaram por procedimento cirúrgico. Estão em fase de transição e voltam a trabalhar com bola em até dois meses.

Felipe Araruna: durante atividade no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, teve um estiramento na parte anterior da coxa esquerda. Fico no DM por 20 dias.

Roger Carvalho: no jogo contra o Internacional, sofreu uma lesão completa no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e uma contusão no menisco. Vai realizar cirurgia e só retorna aos gramados no período entre seis e oito meses.