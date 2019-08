Roger Carvalho tem lesão no joelho e está fora da temporada no Fortaleza

O zagueiro Roger Carvalho está fora da temporada de 2019 no Fortaleza. O atleta sofreu uma lesão completa no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e contusão no menisco, vai fazer cirurgia e tem prazo de recuperação entre seis e oito meses.

A contusão ocorreu contra o Internacional no último sábado (17), pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro, quando o defensor disputou bola com o atacante Guilherme Parede, em lance que resultou no gol do time gaúcho. A diretoria tricolor reclamou de falta contra o defensor na jogada.

Aos 32 anos, Roger Carvalho chegou ao Leão em 2018 durante a Série B do Brasileiro. Sendo apontado como a 4ª opção entre os zagueiros, renovou com a equipe para a disputa da elite nacional e ganhou a titularidade, ao lado do colombiano Quintero.

Na temporada, são 31 jogos e participação direta nos títulos do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, incluindo um gol no Clássico-Rei da final do Estadual. Também participou de 12 partidas no Brasileirão e as duas na Copa do Brasil, diante do Athletico/PR.

Lesão de Éderson

A contusão que tirou Roger Carvalho dos gramados é a mesma sofrida pelo atacante Éderson. Ainda durante a semifinal do Campeonato Cearense, contra o Guarany de Sobral, o centroavante tentou uma arrancada e sofreu a lesão, no dia 3 de abril.

Desde então, passou por procedimento cirúrgico e ficou realizando tratamento intensivo com fisioterapeutas. Com 30 anos, voltou a treinar apenas neste mês, sem contato com bola. A expectativa é que esteja a disposição nas rodadas finais do Brasileirão.