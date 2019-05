Fortaleza contrata Juninho, que estava no Ceará, até o fim de 2019

O volante Juninho, que estava no Ceará, é o novo reforço do Fortaleza para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta pediu rescisão do Vovô após a chegada do técnico Enderson Moreira e assinou contrato com o Leão até dezembro de 2019. O acordo foi firmado diretamente com o Bahia, clube que detém os direitos do atleta, e oficializado nesta terça-feira (30).

>Fortaleza estuda contratação de meia Camilo, do Internacional

Titular sob o comando de Lisca, Juninho chegou ao Alvinegro na temporada passada e disputou 53 jogos, tendo marcado cinco gols. No currículo, acumula passagens também por Madureira, America-RJ, Serrano, Duque de Caxias, América-MG, Tombense e Macaé. Com 33 anos, vai disputar posição com Derley, Paulo Roberto, Felipe, Araruna e Romero.

Com a contratação, o Fortaleza só pode buscar mais quatro jogadores vindos de clubes da Série A - restrição imposta pela CBF após o início da competição. A prioridade da diretoria tricolor é buscar mais um meia armador, já que Dodô é o único com a característica no elenco.

Após a derrota para o Palmeiras na estreia, a equipe entra em campo diante do Athletico/PR nesta quarta-feira (1º), pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 21h30, na Arena Castelão, e recebe transmissão da TV Verdes Mares.

Ficha técnica

Nome: Paulo Roberto Valoura Junior

Nascimento: 20/03/1986

Idade: 33 anos

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Posição: volante

Clubes: Duque de Caxias, América-MG, Tombense, Macaé, Bahia, Ceará.