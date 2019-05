Fortaleza estuda contratação de meia Camilo, do Internacional

O Fortaleza tem interesse na contratação do meia Camilo, que pertence ao Internacional. O jogador recebeu sondagens da equipe, que tem a concorrência de Bahia, Botafogo e Chapecoense. Com 33 anos, o atleta tem vínculo com o time gaúcho até 19 de julho deste ano e não vai renovar o contrato.

Na temporada, Camilo esteve em campo sete vezes e marcou um gol. Contratado em 2017 pelo Colorado para reforçar o clube na Série B do Brasileiro, o jogador não se firmou no plantel e passou a integrar a lista de dispensa do técnico Odair Hellmann.

Natural do Rio de Janeiro, o meia foi revelado pelo Marília e acumula passagens por 14 clubes na carreira, incluindo Cruzeiro, Ceará, Sport, Chapecoense, Botafogo, e os estrangeiros Al Shabab-ARA e Nanchang-CHN. O maior destaque aconteceu em 2015, no time de Condá, quando foi um dos símbolos da disputa do Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Caso a negociação com o Leão se concretize, o time comandado por Rogério Ceni só vai poder buscar mais quatro jogadores vindos de clubes da Série A - restrição imposta pela CBF após o início da competição. Como apresenta apenas Dodô para a armação, a chegada de um meia é tida como prioridade no Pici.

Reforços

Com bagagem de Série A, Kieza chegou do Botafogo para reforçar o ataque Foto: Thiago Gadelha

Para a disputa da elite do futebol brasileiro, o Fortaleza anunciou os atacantes Kieza (ex-Botafogo) e Jefinho (ex-Potiguar). Em contato com o Sistema Verdes Mares, o presidente Marcelo Paz revelou que o clube aguarda a abertura da janela de transferência internacional, dia 20 de julho, para buscar mais jogadores.

Um nome próximo de fechar com o Leão é Juninho, ex-volante do Ceará. O atleta pediu dispensa do Alvinegro com a chegada do treinador Enderson Moreira e retorna ao Bahia, clube que detém os direitos do jogador e já anunciou que o mesmo segue fora dos planos do time.

A Série A do Campeonato Brasileiro vai ser paralisada entre os dias 14 de junho e 7 de julho para a realização da Copa América, sediada no país. Até a data, o Tricolor joga contra Athletico/PR, Botafogo, São Paulo, Chapecoense, Vasco, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. Na estreia, foi derrotado para o Palmeiras fora de casa.