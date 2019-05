Ceará confirma saída de volante Juninho

Juninho não é mais atleta do Ceará. Volante teve contrato rescindido com o Alvinegro. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube, na tarde desta segunda-feira (29). O atleta retorna ao Bahia, clube no qual pertence e deve ser emprestado ao Fortaleza para a sequência na Série A.

O volante chegou ao Vovô em janeiro do ano passado, onde ajudou na conquista do bicampeonato do Campeonato Cearense e foi uma peça importante para Lisca, ex-técnico da equipe, na campanha de permanência na Série A do Brasileirão.

Ao todo, Juninho disputou 53 jogos com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu, sendo 50 como titular, e marcou cinco gols.

"Foi um acordo com o Bahia. Mas antes, de aceitar, conversamos com o jogador e com o treinador se o Juninho teria um papel importante no time, no sistema que o Enderson quer e o técnico disse que ele não seria protagonista, que usaria volantes de outra característica. Então, achei que não teria sentido ficar com um jogador que estava muito incomodado com o ambiente externo. Tem três times da Série A interessados. Se é melhor para todos, o liberamos. Abre até folha para investimentos", explicou Robinson de Castro, presidente do Ceará.

O jogador não foi relacionado para o jogo do último domingo (28) contra o CSA/AL pela estreia do Vovô na elite do futebol nacional.