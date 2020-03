Fortaleza acerta contratação do meia-atacante Yuri César, do Flamengo

Perto de acertar com o atacante Tiago Orobó, o Fortaleza fechou com um outro reforço para o sistema ofensivo. O meia-atacante Yuri César, do Flamengo, acertou os últimos detalhes para defender o Tricolor nesta temporada. O Diário do Nordeste apurou que a negociação está fechada e o atleta está desembarcando no Pici nos próximos dias para defender o clube.

O jogador de 19 anos é revelado nas categorias de base do Flamengo, onde sempre teve grande destaque, sendo tratado como uma joia do clube. Porém, como não deverá receber oportunidades no elenco principal, o Rubro-Negro aceitou negociá-lo com o Tricolor. O contrato é de empréstimo até o fim do ano.

Multicampeão com o Sub-20 do time carioca, Yuri foi um dos protagonistas do time da equipe que conquistou Campeonato Carioca, Brasileiro e Supercopa do Brasil no segundo semestre do ano passado.

Ele foi vice artilheiro do Flamengo na categoria, com 15 gols marcados, atuando geralmente pelo lado esquerdo do ataque, apesar de destro.

Yuri é conhecido por ser um jogador técnico, habilidoso, de velocidade, drible e bom no um contra um, chegando para suprir uma necessidade do elenco leonino.