Fortaleza encaminha contratação do atacante Tiago Orobó, artilheiro do Brasil em 2020

Buscando reforços para o sistema ofensivo, o Fortaleza está perto de fechar mais uma contratação. Trata-se do atacante Tiago Orobó, do América-RN, que é o artilheiro do Brasil em 2020. O Diário do Nordeste apurou que já há um acerto encaminhado e praticamente selado entre as partes, com o desfecho devendo ocorrer em breve.

Até aqui, ele realizou 17 jogos e já marcou 14 gols, sendo 10 pelo Campeonato Potiguar e quatro pela Copa do Nordeste. Ele é artilheiro das duas competições e também o principal goleador do Brasil no momento.

Aos 26 anos, Tiago Orobó é pernambucano, possui 1,90m de altura e tem a carreira praticamente toda construída em clubes do Nordeste, acumulando passagens por Porto-PE, Coruripe-AL, Confiança-SE e Campinense-PB.

Centroavante de origem, Orobó pode atuar também pelos lados de campo, principalmente pela ponta esquerda. Apesar de alto e de possuir capacidade de atuar como pivô e referência ofensiva, não é um jogador "pesado" e tem mobilidade e boa movimentação no setor de ataque.

Tiago Orobó tem contrato com o América-RN até junho e, caso seja contratado já agora pelo Fortaleza, não poderá atuar pela Copa do Nordeste nem pela Copa do Brasil, tendo em vista que já entrou em campo pelo time potiguar nas duas competições.