Fórmula do Campeonato Cearense 2020 é definida; Vovô e Leão só entram no dia 29 de janeiro

O regulamento do Campeonato Cearense 2020 foi definido nesta quarta-feira (6) pela Federação Cearense de Futebol (FCF) com os representantes dos clubes. A 1ª fase da 1ª divisão do estadual começa dia 5 de janeiro (domingo) com 8 equipes. Ceará e Fortaleza só entram na 2ª fase, que começa dia 29, podendo jogar, se chegarem à final, 10 partidas.

Barbalha, Ferroviário, Atlético/CE, Guarany de Sobral, Floresta, Horizonte, Caucaia e Pacajus irão se enfrentar em somente jogo de ida, totalizando 7 partidas para cada equipe. Os 6 primeiros colocados se classificam para a próxima fase e os 2 últimos caem para a 2ª divisão do Cearense, assim como em 2019.

Na 2ª fase, já com Ceará e Fortaleza, os 4 primeiros dentre os 8 times avançam para as semifinais, disputadas em jogo único com mando de campo do time com melhor campanha na 2ª fase. A decisão será definida em uma partida de ida e outra de volta.