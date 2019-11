Flamengo x Ceará: todos os 60 mil ingressos foram vendidos

No duelo contra o Flamengo, às 21h30min desta quarta-feira (27), além do atual campeão brasileiro, o Ceará terá que enfrentar ainda um outro adiversário: a arquibancada lotada. Estão esgotados os ingressos para o jogo, que marcará a entrega da taça do Campeonato Brasileiro para o Rubro-Negro.

Ao todo, foram 60 mil bilhetes colocados à venda para a partida, que será a primeira do Flamengo após um fim de semana de muita comemoração em Lima e no Rio de Janeiro pela recente conquista da Taça Libertadores.

Com a certeza de casa cheia, o Rubro-Negro prepara grande festa.

O troféu do Brasileirão estará no Maracanã e a cerimônia de premiação acontecerá após a partida. Será montado um palco no gramado, onde os jogadores do Flamengo receberão as medalhas e erguerão a taça de campeão brasileiro.

Ao Alvinegro, porém, a partida é de imensa importância, tendo em vista que a equipe está na 16ª colocação, com 37 pontos, somente um a mais que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento. Se perder a partida e a Raposa vencer o CSA, às 21h30min de quinta-feira (28), o Vovô terminará a rodada dentro do Z-4.