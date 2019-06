Ferroviário tem melhor campanha e ataque mais efetivo da Série C do Brasileiro

A vitória do Ferroviário sobre o Treze/PB por 3 a 2, nesta segunda-feira (10), garantiu a liderança coral do grupo A da Série C do Brasileiro pela próxima rodada. Com 16 pontos, o Tubarão da Barra tem a melhor campanha da competição e o ataque mais positivo, com 14 gols. Mesmo com os resultados, o técnico Marcelo Vilar garante que o foco é evitar o rebaixamento para depois pensar em acesso.

"Ninguém consegue a classificação sem pensar nos pontos para ser rebaixados. Se conseguirmos isso, vamos pensar nos pontos para a classificação", afirmou.

Sob o comando de Marcelo Vilar, o Tubarão da Barra conquistou a Série D e a Taça dos Campeões Foto: JL Rosa

O Ferrão também é o time que mais vezes venceu (5), o melhor saldo geral (6) e a defesa menos vazada do chaveamento do Nordeste, com oito tentos sofridos. Como destaque individual, a equipe tem o artilheiro do torneio, Edson Cariús, com seis gols. A marca poderia ser expandida se o centroavante não desperdiçasse um pênalti diante do Treze/PB. Marcelo Vilar revelou que o atleta não estava 100% fisicamente durante o duelo.

"O Cariús vem em uma fase muito boa. Passou a semana sem treinar, jogou com febre e está sendo medicado. Mesmo nessas situações, ele dá o sangue", declarou.

Na próxima rodada, o Ferroviário enfrenta o Imperatriz/MA no sábado (15). A partida ocorre às 16h, no estádio Presidente Vargas (PV). A ausência da Arena Castelão, palco dos jogos corais, é motivada porque o equipamento será interditado pelo Governo do Estado do Ceará durante a Copa América para manutenção do gramado.