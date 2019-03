Ferroviário para 5 dias para planejamento; clube tem muro pichado

A derrota e eliminação do Ferroviário contra o Ceará, na última quarta-feira (20), não foi bem digerida na Barra do Ceará. O Tricolor da Barra confirmou que o clube vai passar 5 dias sem atividades e deverá sofrer mudanças. Enquanto isso, o muro da sede do Tubarão foi pichado, na manhã desta quinta-feira (21). Frases como "Série C é obrigação" e "time pipoqueiro" estão escritos na parede da Vila Olímpica Elzir Cabral, CT do clube. O clube confirmou o ocorrido.

O CT do @ferroviario teve o muro pichado na manhã dessa quinta-feira (21). A revolta da torcida é por conta da eliminação da equipe coral no Campeonato Cearense, após goleada por 6 a 2 para o @CearaSC, na última quarta (20). Leia mais: https://t.co/XwbBOFHQ5L pic.twitter.com/v0jMyIEGkR — Jogada (@diariojogada) 22 de março de 2019

Em sete jogos na competição, o time comandado pelo técnico Marcelo Vilar somou oito pontos e terminou na sexta posição. Ao todo, sofreu 12 gols tendo a pior defesa do campeonato.

Agora, o Ferroviário terá mais de um mês para se preparar para a Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe coral encara o Botafogo/PB, no dia 27 de abril, no estádio Almeidão. O horário ainda não foi divulgado pela CBF.