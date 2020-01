Ferroviário empata com o Pacajus e dá adeus ao título da 1ª fase do Cearense

Em jogo que valia a chance do Ferroviário de seguir na luta pelo título da 1ª fase do Campeonato Cearense, o Tubarão da Barra empatou sem gols com o Pacajus, no estádio João Ronaldo, pela 6ª rodada do Estadual, na tarde desta quarta-feira (22). Além de não ter mais chances de brigar pelo título Estadual, o Peixe também dá adeus à primeira vaga para a Copa do Brasil de 2020. Agora, para garantir seu espaço na torneio nacional do ano que vem, o time da Barra precisa ser campeão do Cearense ou da Fares Lopes.

O jogo

Com atraso de 16 minutos por falta de equipe médica no estádio João Ronaldo, o primeiro tempo tecnicamente baixo, de muitos erros e poucas chances criadas.

O primeiro a levar perigo foi o dono da casa. Com pouco espaço por conta da forte marcação do Peixe, o único grande momento do Cacique do Vale do Caju aconteceu com Anderson. O centroavante recebeu lançamento de Victor pela esquerda, entrou na área, mas viu o zagueiro Magno Alves se adiantar e chutar a bola sobre ele para conseguir o tiro de meta. Pelo lado coral, as duas oportunidades vieram já no fim da etapa inicial. Primeiro com Fauver Frank arriscando de fora da área e obrigando o goleiro do Cacique se esticar para fazer grande defesa e mandar pela linha de fundo. Magno cobrou escanteio fechado e Jhone apareceu novamente para salvar o Pacajus de sair atrás do marcador.

No período final, os donos da casa logo chegaram com perigo. Com apenas dois minutos de bola rolando, Júnior finalizou na direção do gol. A bola passou rente à trave de Nícolas e foi para fora.

No entanto, não houve muitas mudanças no estilo de jogo. O Peixe até teve um pouco mais de posse de bola e passou a se organizar melhor no meio de campo, mas falhou na última bola e não conseguiu furar a defesa do Pacajus.

Ao fim da primeira etapa, o time da casa assustou duas vezes com Rone, mas Nícolas estava bem posicionado e operou dois "milagres" seguidos.

Com o resultado, o Ferroviário chega aos nove pontos, segue como terceiro colocado e dá adeus ao sonho de conquistar o título da primeira fase do Estadual. Já o Pacajus, que foi aos seis pontos e subiu para a quinta posição, mas irá decidir sua permanência no jogo do final de semana.

No sábado (25), as duas equipes entram em campo pela 7ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense. O Ferroviário recebe o Barbalha, no estádio Elzir Cabral, enquanto o Pacajus encara o já rebaixado Horizonte, no estádio João Ronaldo. Ambas as partidas terão início às 16h.