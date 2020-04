Ferroviário decide reduzir pagamento do direito de imagem do elenco durante pandemia

A diretoria do Ferroviário decidiu reduzir o pagamento dos direitos de imagem do elenco durante a pandemia do novo coronavírus. Será abatido entre 40% e 60% do valor, com análise individual de cada jogador. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (8) sob a justificativa de preservar os empregos dos profissionais e evitar demissões no clube.

No processo, o Tubarão da Barra segue com pagamento integral do salário de todos os funcionários na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), além de 100% do benefício de auxílio moradia. Os planos de saúde também estão mantidos através da empresa LIV Saúde, patrocinadora do time.

O gasto mensal do clube, entre folha salarial do elenco, da comissão técnica e de funcionários é cerca de R$ 350 mil. Para auxiliar no custeio dos times, a CBF anunciou um pacote de auxílio financeiro para as Séries C e D do Campeonato Brasileiro, com o Ferroviário recebendo R$ 200 mil de forma imediata.

A cúpula coral ainda estuda um plano para a sequência do mês, uma vez que os jogadores estão realizando treinos em casa. Como o calendário de torneios foi suspenso por tempo indeterminado, o que inclui o Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza, por exemplo, adotaram férias aos respectivos elencos até o dia 20 de abril.