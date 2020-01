Fenerbahçe sonda atacante Romarinho; Fortaleza não recebeu proposta

O atacante Romarinho está na mira do futebol turco e pode render milhões aos cofres do Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que o atleta de 25 anos recebeu sondagem do Fenerbahçe e também tem sido monitorado pelo mercado asiático, apesar de não ter recebido nenhuma proposta oficial para deixar o clube cearense.

"Estamos aguardando. Assim que chegar a proposta, vamos conversar com a diretoria do Fortaleza e alinhar o que é melhor para clube e jogador. O Romarinho é muito grato ao (técnico) Rogério Ceni, que acreditou nele, e tem contrato com o clube, mas todo atleta sonha em atuar na Europa ou fora do país", explicou Sandro Duarte, um dos agentes do atacante.

Destaque do clube na Série A do Campeonato Brasileiro, Romarinho tem contrato com o Fortaleza até julho de 2022. Adquirido por R$ 100 mil junto ao Globo/RN, que estava na Série C, o atleta tem multa rescisória de 20 milhões de euros (aproximandante R$ 90 mi) para qualquer time do exterior - o valor é de R$ 20 milhões a clubes brasileiros.

Segundo publicação do jornal Fanatik, da Turquia, o Fenerbahçe prepara uma oferta de 2 milhões de euros (cerca de R$ 9 mi) ao atacante. A busca pela atleta é motivada para conseguir um companheiro ao alemão Max Kruse, centroavante da equipe que soma dois gols em 12 partidas na temporada 2019-2020.

Caso a transferência seja concretizada pelo montante listado, Romarinho se tornaria a maior venda da história do futebol cearense. O recorde é do lateral Felipe Jonatan, negociado em definitivo pelo Ceará ao Santos por R$ 6 milhões.

Desempenho

Romarinho tem se destacado no setor ofensivo do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Romarinho chegou ao Fortaleza em agosto de 2018 após o clube vencer a concorrência do Ceará. Com o time de Rogério Ceni na Série B, o atleta foi utilizado com frequência, mas foi alvo de críticas por parte da torcida tricolor devido a ausência de gols.

O jejum se estendeu pelo ano e prosseguiu no início de 2019. Até que, depois de 26 partidas, o jogador desencantou diante do Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, garantindo a classificação do Leão para a final na competição - o time se sagrou campeão diante do Botafogo/PB.

O tento trouxe novo ânimo ao atleta, que sempre foi defendido pela comissão técnica. Com velocidade, recomposição e muitos dribles, Romarinho encerrou o ano entre os titulares do setor ofensivo. Ao todo, disputou 50 jogos e marcou quatro gols na temporada entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro.