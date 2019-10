Felipe Alves deve passar até 4 semanas fora por lesão; Confira o balanço médico do Fortaleza

Após triunfar sobre o Botafogo nesta segunda-feira (30), na Arena Castelão, o Departamento Médico do Fortaleza divulgou nesta segunda-feira (1) o balanço da situação de seus jogadores em fase de análise e de recuperação. O Diretor do DM, Dr. Cláudio Maurício, explicou o estado do goleiro Felipe Alves, dos defensores Roger Carvalho e Diego Tavares, do meia Romarinho e do atacante Éderson.

Titular da meta do Leão do Pici, Felipe Alves sentiu lesão muscular na adutora da coxa na derrota para o Palmeiras, quando foi substituído no 1º tempo. "Seguindo o protocolo de recuperação, de 3 a 4 semanas. Está evoluindo bem e trabalhamos para encurtar esse prazo", contou o doutor acerca da volta do arqueiro.

Ao contrário do zagueiro Roger Carvalho, que não deve mais atuar na temporada, o atacante Éderson deve retornar em breve ao grupo.

"Temos dois atletas em recuperação de cirurgia: Roger Carvalho, que realizou reconstrução do ligamento cruzamento anterior e está evoluindo bem. O Éderson está completando essa fase de tratamento, já vai completar 6 meses da recuperação e será liberado para começar atividades mais intensas no campo", falou o diretor.

Além deles, o lateral direito Diego Tavares "já está na fase de transição", treinando a parte física. O defensor ainda não entrou em campo com a camisa tricolor em 2019.

Na vitória contra o Botafogo nesta segunda-feira (30), o meia Romarinho precisou sair de campo aos 37 minutos da primeira etapa por sentir lesão. De acordo com o DM tricolor, o atleta "sentiu desconforto na musculatura adutora e achamos prudente tirá-lo do jogo. Hoje pela manhã deve estar realizando o exame de imagem para que possamos identificar a lesão e passar a programação de recuperação do atleta", explicou Cláudio.

O Fortaleza visita o São Paulo neste sábado, às 17h, no Pacaembu, pela 23ª rodada do Brasileiro.