Em retorno de Ceni, Fortaleza derrota Botafogo e quebra sequência de 4 jogos sem vencer

O Fortaleza recebeu o Botafogo, na noite desta segunda-feira (30), na Arena Castelão, e venceu por 1 a 0, pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão. O gol da vitória tricolor foi marcado por Marcelo Benevenuto, zagueiro do time carioca, aos 15 da segunda etapa. O resultado levou o Leão aos 25 pontos, subindo para a 13ª posição.

O jogo

Em jogo que marcou o retorno de Rogério Ceni ao comando técnico do Fortaleza, a equipe tricolor e o Botafogo não conseguiram balançar as redes do Castelão na primeira etapa da partida, mesmo com chances reais criadas.

Com as principais oportunidades para abrir o marcador, o Leão chegou a bater na trave do adversário em duas oportunidades. A primeira com Osvaldo, aos 22 minutos, que se destacou criando as principais chances do time, e aos 39 com Wellinton Paulista. A equipe visitante teve a oportunidade de sair na frente do placar com Diego Souza. O camisa 7 do Manequinho recebeu na área e mandou de cabeça para o fundo das redes com o relógio marcando sete minutos, mas o bandeira pegou posição de impedimento do jogador e anulou o gol.

No período final, o Tricolor do Pici voltou melhor e mais organizado e não demorou muito para colocar a bola no fundo do barbante. Logo aos cinco minutos, André Luís, que havia entrado ainda no primeiro tempo na vaga de Romarinho, recebeu passe de Osvaldo, chutou rasteiro e mandou para o gol. Mas, após verificação no árbitro de vídeo, o árbitro da partida Andre Luiz de Freitas Castro invalidou o lance assinalando impediu do atacante. Mas, 10 minutos depois, a torcida tricolor presente na Arena Castelão, enfim, comemorou. Em cobrança de escanteio de Juninho, Marcelo Benevenuto cabeceou contra a própria meta e deixou os donos da casa à frente no placar.

Com domínio total do segundo tempo, Felipe Pires entrou dando mais movimentação e chegou perto de fazer o segundo aos 23, assim como André Luís que, aos 28, mandou um balaço na trave.

O resultado fez o Fortaleza chegar aos 25 pontos e subir para a 13ª posição. O Leão volta a campo no próximo sábado (5), quando encara o São Paulo, no Pacaembu, às 17h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.