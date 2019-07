Ex-Ceará, Robinho é anunciado pelo Orlando City nos Estados Unidos

O atacante Robinho, revelado nas categorias de base do Ceará, vai defender o Orlando City nos Estados Unidos. Negociado pelo Vovô no início da temporada por U$ 200 mil, o atleta de 23 anos estava no Columbus Crew, também da liga norte-americana MLS.

A negociação ocorreu via troca entre os times, sem nenhum lucro para o Vovô. Natural do município cearense de Madalena, o jogador fez 19 partidas na temporada regular, incluindo duas exibições na US Open Cup.

NEWS: Orlando City SC Acquires Midfielder Robinho From Columbus Crewhttps://t.co/VGgNgZsfc5 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) 11 de julho de 2019

Através de comunicado nas redes sociais, o vice-presidente de operações de futebol do Orlando City, Luiz Muzzi, elogiou o novo reforço. “Estamos extremamente animados para receber Robinho em Orlando City. Ele é um jogador que é extremamente energético em campo e tem a capacidade de criar oportunidades para os jogadores ao seu redor”, afirmou.

A equipe é comandada pelo irlandês James O'Connor e está nos playoffs do torneio. O maior ídolo da história do clube é o brasileiro Kaká, que defendeu o time entre 2014 e 2017, batendo o recorde de venda de camisas nos EUA. A franquia, sediada na Flórida, pertence ao empresário carioca Flávio Augusto da Silva e tem a jogadora Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo, como destaque no plantel feminino.

Com a camisa alvinegra, Robinho fez 37 partidas no profissional. Por ser o clube formador, o Ceará detém 1% dos direitos federativos do atleta e recebe lucro em uma futura negociação de venda. Na carreira, passou também por Confiança/SE, Novo Hamburgo/RS, Cuiabá/MT e Santa Cruz/PE.