Estado do Ceará tem a maior média de público pagante do Brasileirão; Leão é o 3º entre clubes

As festas que as torcidas de Fortaleza e Ceará fazem durante os jogos do Campeonato Brasileiro são sempre motivo de admiração por parte dos adversários. Apesar de não disputarem o topo da tabela, as duas equipes cearenses encaminham um outro título para o Estado do Ceará: a maior média de público pagante do Brasileirão.

Juntos, Ceará e Fortaleza levaram uma média de 28.213 pagantes à Arena Castelão, à frente da Bahia (27,459), de São Paulo (26.432) e de Rio de Janeiro (26.250). Os números são do Globoesporte.com.

Confira o ranking por estado

1º Ceará - 28.185

2º Bahia - 27.458

3º São Paulo - 26.432

4º Rio de Janeiro - 26.250

5º Minas Gerais - 18.042

6º Rio Grande do Sul - 17.837

7º Paraná - 13.714

8º Goiás - 13.271

9º Alagoas - 11.378

10º Santa Catarina - 7.492

O Castelão foi o estádio que mais recebeu jogos neste Campeonato, 32 ao total, superando o Maracanã, com 30. Mesmo com capacidade reduzida para 52 mil pessoas, o palco já recebeu 902,823 torcedores na competição, o 2º maior número, atrás do Maraca (1,112,094).

No ranking de público pagante, o Leão do Pici aparece em 3º (média de 31,768), tendo levado 508,283 ao estádio. Já o Ceará fica em 7º (média de 24.659), com 394,540 torcedores tendo comparecido às partidas. O líder nesse quesito é o Flamengo (54,484), mas os números de Vasco (18,145), Fluminense (18,238) e de Botafogo (14,364) diminuem a média do Estado do Rio de Janeiro.