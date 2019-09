Estado do Ceará tem a 2ª maior média de público da Série A

A Arena Castelão recebeu grandes espetáculos na arquibancada ao longo da Série A. No reencontro do Clássico-Rei na elite após 26 anos, Ceará e Fortaleza alavancaram a média de público do Estado, que ficou em 2ª entre as regiões do país. Com 28.751 pagantes, a marca ultrapassa Rio de Janeiro (Botafogo + Flamengo + Fluminense + Vasco), Rio Grande do Sul (Internacional + Grêmio) e Minas Gerais (Cruzeiro + Internacional), sendo superada apenas por São Paulo, que tem Corinthians, Palmeiras, Santos e o próprio São Paulo.

Após o fechamento do 1º turno, o Leão contabilizou média de 30.696 pagantes, sendo um dos cinco times que superam a marca dos 30 mil: Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Já o Vovô aparece em 7ª, com 26.806 espectadores por partida. Juntos, os dois times contabilizaram R$ 9.386.583,00.

No top-10 de públicos, o Alvinegro de Porangabuçu está envolvido em três duelos, sendo o detentor do recorde cearense no Brasileirão de 2019 com 49.809 pagantes no duelo diante do Santos na Arena Castelão. Já o Tricolor tem como principal marca a partida contra o São Paulo, com 41.975 espectadores no estádio local.

Confira top-10 de públicos por Estado

São Paulo - 29.255 Ceará - 28.751 Bahia - 27.663 Rio de Janeiro - 26.079 Rio Grande do Sul - 18.400 Minas Gerais - 15.639 Paraná - 13.411 Goiás - 12.097 Alagoas - 11.756 Santa Catarina - 8.549

Confira o top-10 de públicos por time