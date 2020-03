Em mensagem, Guto Ferreira diz ter orgulho de assumir o Ceará: "vamos em busca de títulos"

Embora sem ainda ser apresentado oficial, devido à suspensão de atividades no Ceará Sporting Club, o técnico Guto Ferreira deu o primeiro depoimento como técnico do Alvinegro de Porangabuçu.

Ele mandou mensagem para a torcida, em que fala do orgulho de assumir o clube e prometeu todo empenho na busca de atingir os objetivos do clube na temporada.

Alô torcida do Vozão, aqui é Guto Ferreira. Estou aqui para dizer da minha alegria, do meu orgulho de estar sendo escolhido para tocar esse grande projeto do Ceará nesse momento. E dizer para vocês que, com certeza, não faltarão esforços, trabalho, muita dedicação para montar, para fazer dessa equipe uma equipe extremamente competitiva e vitoriosa. Vamos embora, Vozão, em busca de títulos em 2020. Estamos juntos!"

Perfil aguerrido

Com Guto, o Vovô precisará ter compactação, marcação agressiva, imposição física, e jogo de transição rápida. No Bahia, era comum transições ofensivas com laterais e pontas (veja um perfil completo sobre o treinador).

