Chegada de Guto Ferreira faz Ceará largar de vez 2019 e olhar para frente

Eu vou ser honesto aos leitores. Não curti muito a manutenção de Argel Fucks (embora entendesse pela circunstância) em janeiro deste ano. Com a saída previsível dele (quem não sabia que não duraria?), Enderson Moreira versão flashback, 2.0, reprise, repeteco, replay retornou.

E os motivos de eu não entender a volta de Enderson Moreira eram basicamente os mesmos de eu não querer a manutenção de Argel: o que passou, passou.

Ao fim do Brasileiro, e a salvação (graças a Deus, glória a vós Cruzei...ops Senhor) do Alvinegro, criou-se um ambiente muito saudável, necessário e oportuno de renovação dentro de Porangabuçu. Chegaram os executivos de futebol Sérgio Dimas e Jorge Macedo, uma nova lógica dentro do departamento de futebol, novos jogadores, novo sócio torcedor, novo site, novo quase tudo... menos o principal condutor de qualquer time de futebol: treinador.

Neste 18 de março, enfim, pode-se dizer que se apresenta algo novo no futebol cearense e, por consequência, no Ceará. Não que Guto Ferreira, carinhosamente apelidado de Gordiola, seja uma unanimidade por onde passou (se assim o fosse jamais seria demitido), mas tem sim bons históricos e há muito tempo era desejado por aqui.

Absolutamente ninguém pode dizer, com certeza, se Guto dará certo no Ceará, mas ele chega para adicionar novidade a um Vovô cheio de novidades e que não poderia ficar preso a amarras de um ano não tão positivo.

É olhar para frente, mesmo nesse contexto tão conturbado de coronavírus, que hemos de superar.

Boa sorte ao Guto!