Em comemoração, Bruno Henrique diz que jogo contra o Ceará será "uma festa"

Campeão e eleito melhor jogador da Copa Libertadores, Bruno Henrique convocou a torcida do Flamengo para o duelo contra o Ceará, na próxima quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. O atacante afirmou que será dia de festa para a nação rubro-negra e voltou a provocar os rivais afirmando que o time carioca estaria em "outro patamar".

"Vamos encher o Maraca, nós vamos fazer uma festa. Quarta-feira é festa", afirmou o atacante do atual campeão do Campeonato Brasileiro e Libertadores.

A equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus conquistou o título da maior disputa sul-americana, no último sábado (23), com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o River Plate, da Argentina, no Estádio Monunmental de Lima, no Peru. Um dia depois, no domingo (24), os rubro-negros voltaram a ser campeões mesmo sem ter entrado em campo. Com o Palmeiras derrotado por 2 a 1 para o Grêmio, o Flamengo, que não jogou neste fim de semana por já ter atuado pela 34ª rodada de forma adiantada, comemorou o título do Brasileirão com cinco jogos de antecedência.

Bruno Henrique é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols, e fica atrás somente do companheiro Gabigol, com 22 tentos na Série A. Em vídeo, o atacante voltou a repetir a frase que causou polêmica após empate por 4 a 4 com o Vasco.

"Nós estamos em outro patamar, não adianta discutir. Tudo nosso, nada deles", disse Bruno Henrique, provocando os rivais.

Nas redes sociais

Em "lua de mel" com o time, a torcida rubro-negra utilizou as redes sociais para torcer "contra" o time no duelo com o Ceará, na próxima quarta-feira (27). Com Botafogo, Fluminense e Cruzeiro brigando diretamente com o time alvinegro para ver quem irá ficar com a última vaga do Z4 e ser rebaixado para à Série B, torcedores afirmaram optar pela derrota na quarta (27) para que um dos rivais do clube carioca caia para a Segunda Divisão.

Veja abaixo alguns comentários.