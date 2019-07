Em busca de retomar a liderança, Ferroviário visita o Globo/RN

A Série C está entrando na reta final. Com apenas seis rodadas para o fim da primeira fase, o Ferroviário quer se aproximar ainda mais da classificação para a próxima fase em busca do acesso para a Série B de 2020. Neste sábado (20), às 17 horas, a equipe coral encara o Globo/RN no Barrettão, e vai em busca de voltar para a liderança da competição.

+ Com desfalques, Ferroviário relaciona 20 jogadores para jogo contra o Globo/RN

Com a vitória do Sampaio Corrêa em cima do Santa Cruz nesta quinta-feira (18), o Ferroviário perdeu a liderança do Grupo A da Terceirona para o time maranhense. Hoje com 23 pontos, o Tubarão da Barra tem no jogo contra o Globo a chance de vencer após ter perdido em plena Arena Castelão para o Náutico.

O retrospecto da equipe potiguar não é dos melhores. O Globo ocupa a oitava posição, com dez pontos, e está sem vencer há sete partidas e vem de duas derrotas seguidas na Série C. Apesar disso, o técnico do Ferroviário, Leandro Campos, acredita que o time coral não deve ser o favorito no confronto: "É necessário que nós tenhamos precaução, principalmente por causa da necessidade do adversário, que está em uma situação incômoda na tabela. Estamos vindo de um resultado negativo, então é um jogo que promete de ambas as equipes a necessidade do resultado".

Caso vença, o Ferroviário vai a 26 pontos e fica ainda mais perto da classificação para a próxima fase. O Diário do Nordeste acompanha todos os lances da partida em Tempo Real.