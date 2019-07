Com desfalques, Ferroviário relaciona 20 jogadores para duelo com Globo/RN

Líder isolado do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro com 23 pontos, o Ferroviário relacionou 20 jogadores para o confronto diante do Globo/RN pela 13ª rodada da competição nacional. Duelo está marcado para o próximo sábado (20), às 17h, no estádio Bezerrão, no Rio Grande do Norte.

Sem Janeudo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Nael, que sofreu um estiramento na parte anterior da perna, Léo Jaime e Gleidson, que ficarão em Fortaleza para que possam aprimorar a parte física, a delegação coral viaja para Natal nesta sexta-feira (19). Na capital potiguar, o Tubarão da Barra ficará a concentrado no CT do América/RN, local onde irá realizar o último treino antes da partida.

Veja abaixo a lista dos relacionados:

Goleiros: Nícolas e Diego;

Laterais: Lucas Mendes, Zeca e Michael;

Zagueiros: Afonso, Da Silva e Luis Fernando;

Volantes: Mazinho, Jean Henrique e Leanderson;

Meias: Jean, Juninho Arcanjo, Esquerdinha e Kaio Wilker;

Atacantes: Isaac Prado, Jeferson Caxito, James Dean, Juninho Potiguar e Edson Cariús.