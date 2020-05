Elenco do Ceará retoma atividades com treinamentos à distância e acompanhamento online

Após o período de férias, no mês de abril, o elenco do Ceará retoma as atividades nesta terça-feira (5) de uma forma diferente. Os atletas realizarão treinamentos em suas casas e terão acompanhamento por chamada de vídeo, seguindo orientações e realizando exercícios definidos pelos profissionais do clube.

As atividades ocorrerão à distância, cada um em sua casa, com rotina de atividades através de ciclos de videoconferências ministradas pelo preparador físico Eduardo Balallai.

A ideia inicial é de que, nos dias sem as vídeo chamadas, que acontecerão três vezes por semana, os atletas sigam com as atividades guiados por instruções dos arquivos de vídeo recebidos com exercícios preventivos individuais, além de outras opções de treinamentos para os demais dias.

O fisiologista do clube, Giovanni Ramirez, falou sobre a metodologia e os treinamentos, que inicialmente ocorrerão aos sábados, terças e quintas-feiras.

“Eles estão há sete semanas sem atividade no clube. Nem no período de férias, eles ficam ‘muito tempo inativos’. A maioria dos atletas já tem hábitos de manter o treinamento nas férias. Neste período com baixas cargas de treino, é inevitável que o atleta perca massa muscular e algumas outras valências físicas. Estamos trabalhando para conseguir manter o condicionamento físico deles (atletas)”, esclareceu Ramirez.

A opção foi bem vista pelos atletas, segundo o executivo de Futebol, Jorge Macedo. "Eles gostaram muito dessa sugestão de treinos. Estão todos se esforçando muito e entendendo esse momento delicado que o futebol mundial está passando", disse.

AVALIAÇÕES DIÁRIAS

Além dos treinos, os atletas terão acompanhamento multidisciplinar, e realização questionários diários para detalhamento dos treinos e também sobre eventuais sintomas da Covid-19. Os questionários servirão também para que o departamento de nutrição estabeleca o plano alimentar individual de cada atleta.

Rival do Ceará, o Fortaleza também optou pela mesma metodologia, e já iniciou os treinamentos com acompanhamento online.