Fortaleza anuncia rotina de treinos à distância durante pandemia

O Fortaleza Esporte Clube anunciou, nesta segunda-feira (4), o retorno das atividades do elenco principal após o encerramento das férias, no dia 1º. Devido à pandemia do novo coronavírus, os treinos serão à distância e no turno da tarde.

“Iniciamos nosso trabalho remoto, com treinamento à distância, todos os atletas em horário já estipulado, seguindo uma programação, participam. Nossa sessão de treino é realizada com exercícios que podem ser feitos em ambiente pequeno, dentro de casa, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde”, apontou Danilo Augusto, preparador físico do Leão.

A última atividade do grupo antes da quarentena havia sido no dia 14 de março, véspera do duelo com o Guarany de Sobral pelo Campeonato Cearense. Por decreto estadual que suspende os serviços não essenciais, a partida não foi realizada e o torneio segue paralisado.

Os demais membros do setor fisiológico do clube também participam da atividade, como Edson Palomares, Celso Santos e Emerson Santana. Para facilitar o exercício, os atletas utilizam um kit acessório homogêneo e focam os exercícios no fortalecimento muscular em espaços pequenos.

O Fortaleza aguarda uma posição do Governo do Estado sobre a liberação do uso dos centros de treinamento. Antes, a diretoria providenciou a compra de EPIs, testes de covid-19 e traça um protocolo de segurança para o momento em que houver o aval da sáude para a retomada dos treinos.