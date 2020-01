Eduardo cita motivo de escolha por jogar no Ceará: "Pela seriedade do clube"

A temporada 2020 começou para o Ceará. Nesta segunda-feira (6), Eduardo foi apresentado oficialmente na sede do clube e afirmou que a seriedade do clube para com seus atletas foi o principal motivo de ter aceitado a proposta de atuar pelo clube. O atleta também criticou os problemas financeiras enfrentados pela Chapecoense no ano passado.

"Pesou (o fato do Ceará jogar na Série A), mas fossem outros clubes eu não iria. Primeiro porque eu odeio mentira. Segundo que quem mente para mim, mente para meus filhos. Terceiro pela seriedade do Ceará. A gente trabalha para sustentar nossas famílias e sermos presenteados no final do mês", afirmou o novo atleta alvinegro.

Rebaixado para a Série B pela Chapecoense no ano passado, o lateral criticou os problemas financeiras do clube catarinense que resultaram em atrasos salariais dos atletas.

"Alguns clubes não estão sendo honestos com jogadores e por trás do atleta existe família. Isso que está acontecendo não pode acontecer. Passei por coisas no ano passado que não existem. Empresa nenhuma vai passar oito meses sem receber e não vai ter greve. Se isso (greve) acontecer no futebol, o jogador vai ser xingado pela torcida de mercenário", disse.

Com sua chegada ao elenco, o lado direito do campo ganha uma força a mais. Agora, o lateral Samuel Xavier terá um companheiro para "brigar" pela posição de titular. O camisa 22 do Vovô recebeu elogios do novo colega de equipe, que afirmou admirar de seu talento. "Gosto muito do futebol do Samuel, vem fazendo bons trabalhos há anos. Vai ser uma briga sadia, os dois evoluindo. Isso é muito bom, só quem tem a ganhar é o Ceará", afirmou.

Natural de Maceió, Eduardo revelou ter recebido uma proposta do CSA-AL, clube do coração de seu pai, mas afirma que optou por defender o Vovô pela grandeza do clube no futebol brasileiro.

"Eu recebi uma proposta de outro time do Nordeste, que foi o CSA, que é da minha cidade. Meu pai é torcedor do CSA e isso estava pesando. Mas quando recebi a proposta do Ceará não pensei duas vezes. Hoje o Ceará é referência do Brasil e ninguém tira isso dele", disse o atleta. E finalizou. "Estou muito feliz em vestir a camisa do Ceará. Minha família ficou muito feliz. Depois do descenso achei que as coisas não seriam tão boas, mas fui coroado com o interesse pelo Ceará. Estou mais feliz ainda por jogar no Nordeste. Sou nordestino, gosto da comida nordestina".