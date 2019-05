Decisivos, gols de Edinho quase sempre resultam em vitórias para o Fortaleza

De acordo com os registros, há uma tendência muito grande de o atacante Edinho fazer gol, e o Fortaleza sair com a vitória. Desde que foi lançado no time profissional do Leão do Pici, em apenas duas oportunidades, Edinho fez gol e o Tricolor não saiu com a vitória. A última vez em que ele marcou gol e o Fortaleza não venceu, foi na partida Ceará 3x1 Fortaleza, em 2014. A segunda vez em que isso aconteceu, isto é, Edinho marcou gol e o Leão não venceu, também foi em 2014, nos 2 a 2 com o Guarani de Juazeiro.

Na sua entrevista coletiva, Edinho falou do seu desempenho atual no time do Fortaleza: "Estou num bom momento. Tenho um carinho enorme pelo clube, é um momento de felicidade e fico feliz por estar ajudando meus companheiros e espero conseguir mais títulos e dar continuidade à temporada", falou o atleta.

Edinho fugiu um pouco da auto-louvação, por ter estatísticas favoráveis ao seu desempenho. "Eu não sabia desses dados e espero que eu contininue fazendo gol e a gente continue ganhando. A gente tem que usar em campo o que tem de melhor, é partir para cima, buscar o drible, porque quando você quebra a marcação do adversário, tem mais chances de marcar os gols", comentou.

"Estou pronto para jogar e é normal que o Rogério Ceni faça as trocas dos jogadores. Estamos numa sequência de jogos, é normal o cansaço bater, mas quem jogar vai poder dar conta do recado", disse o atleta, referindo-se ao jogo contra o Athletico Paranaense, nesta quinta-feira (16), às 19h15 pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O técnico Rogério Ceni não definiu a equipe para enfrentar o Athetlico/PR, pois deve haver várias mudanças novamente, trazendo o goleiro Marcelo Böeck de volta, visto que ele é o titular da Copa do Nordeste e Copa do Brasil e Felipe Alves, do Brasileirão. O atacante André Luís, emprestado pelo Corinthians, deve fazer a sua estreia. O jogo marcará a liberação de cervejas no interior da Arena Castelão.