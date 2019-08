Conor McGregor agride idoso que recusou uma dose do seu whisky

Mais uma confusão na conta de Conor McGregor. Após roubar celular de fã, invadir um zoológico e sair da prisão de limousine, o lutador do UFC agrediu um idoso num bar da Irlanda. A ação foi registrada no dia 6 de abril, mas as imagens foram divulgadas nesta quinta-feira (15).

Na gravação, disponibilizada pelo site "TMZ Sports", McGregor entra no estabelecimento oferendo doses do whisky "Proper 12", sua marca própria. Um idoso, no entanto, recusa a bebida, mesmo com o lutador colocando o líquido no copo. Então, o atleta acertou um soco no rosto do homem e acaba retirado por seguranças. Vale ressaltar que a vítima segue imóvel no balcão do bar.

O UFC não emitiu nenhum pronunciamento sobre o caso. Com contrato vigente na instituição, o lutador declarou nas redes sociais que estava aposentado na categoria. Na agenda de eventos, não há lutas agendadas para McGregor, que já foi campeão simultâneo dos peso-pena e peso-leve.