McGregor dribla funcionários e se arrisca em jaula com jacaré nos EUA

Conor McGregor não cansa de chamar a atenção dos fãs seja lá qual for o motivo. Desta vez, o polêmico lutador, ex-campeão das categorias peso-pena e leve do UFC, postou uma foto em suas redes sociais onde aparece fazendo carinho em um jacaré.

O fato aconteceu no Everglades National Park, na Flórida (EUA), onde Mcgregor curte dias de folga com a família. O irlandês teria, inclusive, driblado os funcionários do parque para se aproximar do animal.

Cornor McGregor lutou pela última vez contra o russo Khabib Nurmagomedov, em outubro de 2018, no UFC 229. Na ocasião, ele foi derrotado por finalização, no 4º round, mas o evento foi marcado pela confusão generalizada logo depois do duelo, onde o lutador russo agrediu a equipe de McGregor que estava no corner.

O próprio McGregor ainda foi agredido, durante a confusão, por membros da equipe do lutador russo. Como punição, os lutadores e os membros de suas equipes, envolvidos no tumulto, foram multados e terão que cumprir suspensão no UFC.