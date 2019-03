Conor McGregor é preso nos EUA por roubar celular de fã

O lutador Conor McGregor foi preso mais uma vez nessa segunda-feira (11). Polêmico, o irlandês ex-campeão do Ultimate Fight Night (UFC) brigou com um fã que tentava bater uma foto, tendo jogado o celular dele no chão, pisoteado e ainda fugindo com o aparelho avaliado em R$ 3,8 mil. O caso ocorreu em Miami, nos Estados Unidos, e foi publicado primeiro pelo "Miami Herald".

A investigação aponta que o atleta estava saindo de uma casa noturna, por volta das 5 horas da manhã, quando foi abordado. A polícia identificou McGregor através das câmeras de segurança do estabelecimento e o capturou em uma residência em Miami Beach sobre a acusação de roubo e dano, crime que gera fiança de R$ 47 mil.

O curioso da acusação é que Conor terminou de cumprir os dias de serviço comunitário em Nova York na última semana. A justificativa foi a prisão ocorrida em 2018 após o lutador invadir um estabelecimento e quebrar a vidraça de um ônibus que transportava o russo Khabib Nurmagomedov, outro atleta do UFC.