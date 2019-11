Com Fortaleza na frente do Ceará, veja classificação do returno da Série A

Restam 24 pontos em disputa na Série A do Brasileiro. Para seguir na elite nacional, o Fortaleza entra na disputa buscando mais seis, enquanto o Ceará quer nove para alcançar os 45 - pontuação em que ninguém nunca foi rebaixado no atual formato. O contexto exige crecimento nas seis últimas rodadas e pode ser externalizado pelo desempenho no returno da competição.

Contando apenas os 13 jogos anteriores, o Leão aparece em 9º, com 17 pontos. A classificação o deixa à frente de clubes como Corinthians e Internacional no returno, o que explica a verdadeira posição do time no Brasileirão: 13º, com 39, distante cinco do Z-4.

Já o Vovô apresentou melhora, uma vez que encerrou o jejum de 10 partidas, e garantiu a 14ª colocação no 2º turno, com 14 pontos. A diferença para o arquirrival reside justamente no Clássico-Rei, que teve vitória tricolor. A classificação oficial do Ceará é 15º, com 36.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vovô tem 20,8% de chance de descer de divisão, enquanto o Leão apresenta 2,5% de probabilidade. Além de evitar o Z-4, os clubes ainda podem assegurar uma vaga em torneios continentais se ficarem na faixa de classificação.

Fortaleza: CSA (C), Internacional (F), Santos (C), Goiás (F), Fluminense (F) e Bahia (C)

Ceará: Chapecoense (F), São Paulo (C), Flamengo (F), Athletico/PR (C), Corinthians (C) e Botafogo (F)

Classificação do returno